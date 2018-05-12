Картина дня: неявка резервистов на учения, инцидент в магазине Maxima и финал "Евровидения"

На внезапные учения не явились почти 1700 резервистов

На крупномасштабные учения «Еж-2018» («Siil 2018») не явились почти 1700 человек, в случае беспричинного отсутствия будет возбуждено дело о проступке. Читать далее...

До 27 градусов тепла: синоптики рассказали, какая погода будет на следующей неделе

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается теплая малооблачная погода без существенных осадков, температура воздуха днем будет подниматься выше 20 градусов тепла. Читать далее...

Вот это везение: житель Эстонии за 20 евро два раза съездил в Америку

Житель Вильянди Мадис Бирнбаум в течение двух месяцев побывал два раза в Америке: на Новый год — в Нью-Йорке и на годовщину независимости Эстонии — в Лас-Вегасе. А потратил на поездки он всего 20 евро. Читать далее...

Фото: в магазине Maxima произошел взрыв

Сегодня сотрудники магазина Maxima на Таллиннской улице только приступили к работе, когда прогремел взрыв и сработала пожарная сигнализация. Читайте далее...

Канцлер Министерства образования и науки платит помощнику за посты в Facebook

Поскольку канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак сама больше не успевает делать связанные с работой посты в своем Facebook, этим теперь занимается взятый на работу в отдел коммуникации человек. Читать далее...

В Таллинне машина проехалась по ноге пешехода

Вчера утром в Таллинне автомобиль наехал женщине на ногу. Полиция ищет очевидцев этого ДТП. Читать далее...

Видео: на Таллиннском ралли сгорела дотла машина

На Таллиннском ралли на пятом скоростном отрезке вспыхнул и сгорел дотла автомобиль Honda CivicType-R. Огонь охватил и лес. Читать далее...

Фото: эстонский рыбак-любитель поймал огромную щуку

Рыбак-любитель Танель Теэгельманн сегодня утром поймал в реке Пярну почти восьмикилограммовую щуку. Читать далее...

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