Галерея и видео: избран новый председатель Свободной партии

На эту должность также претендовали Тармо Калдма, Виктория Лукатс, Юри Саар и Олев Вахер.

В правление партии вошли Юри Адамс, Моника Хауканымм, Эло Лутсепп, Энн Мери, Каул Нурм, Яанус Оянгу, Айн Остра, Лий Рамъялг и Велло Вяйнсалу.

«Мы пришли, поскольку мы несогласны с политической культурой Эстонии, которая стала далека от людей и больше не выражает их подлинные ожидания, - процитировал Херкель в своей речи начало манифеста партии. - С тех пор мы выступали с различными документами по развитию демократии и прочими программами, а также рядом законопроектов в Рийгикогу. Учитывались ли эти инициативы? Нет, не учитывались! Наш голос зазвучал громче, но наши законопроекты наталкиваются на коллективную оборону картельных партий».

Херкель добавил, что финансирование партий из госбюджета не было сокращено, учитывающий вес голоса избирателя принцип открытого списка отклонили, а депутатам Рийгикогу вновь разрешили состоять в местных административных собраниях, то есть «сидеть на двух стульях».

«Надеются ли они, что мы устанем? Или рассчитывают на то, что эти вопросы будут забыты, если их не дадут решить? Наоборот, то, что причины возникновения Свободной партии до сих не урегулированы, обязывает нас вызвать к жизни новую политическую мобилизацию», - отметил Херкель.

В своей речи Херкель такде спросил, нуждается ли Эстония в Свободной партии или политическом движении, для которого Свободная партия была бы скорее ракетой-носителем.