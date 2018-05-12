сб, 12.05.2018
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До и после: секреты бюджетного ремонта

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ФОТО: home-ideas.ru

Наилучший способ сэкономить на ремонте квартиры – предпочесть бюджетную отделку дорогой и делать часть работы своими руками, пишет Home-ideas.ru.

Собственное жилье периодически требует обновления. Трудности с этим связанные, просты и понятны – часто это просто нехватка денег. Кроме того, отсутствие знаний о той или иной технологии, заставляет задуматься о приглашении специалистов.          

home-ideas.ru

ФОТО: Фото: home-ideas.ru

Подробные советы, с чего начать ремонт, как продолжить и вовремя завершить, читайте ЗДЕСЬ. Там же много иллюстраций.

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