До и после: секреты бюджетного ремонта
12 мая 2018 г., 17:35
Наилучший способ сэкономить на ремонте квартиры – предпочесть бюджетную отделку дорогой и делать часть работы своими руками, пишет Home-ideas.ru.
Собственное жилье периодически требует обновления. Трудности с этим связанные, просты и понятны – часто это просто нехватка денег. Кроме того, отсутствие знаний о той или иной технологии, заставляет задуматься о приглашении специалистов.
Подробные советы, с чего начать ремонт, как продолжить и вовремя завершить, читайте ЗДЕСЬ. Там же много иллюстраций.