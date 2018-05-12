Минобороны Финляндии: cближение с Пентагоном не означает вступления в НАТО

"Конечно, никаких гарантий по обороне это не дает. Финляндия остается страной, не входящей в военные альянсы. Декларация – это толчок к развитию сотрудничества, как минимум, в области военных учений. Она также обеспечивает сотрудничество на перспективу, не зависимо от смены руководства или чиновников. Пентагон – это огромное ведомство, поэтому хорошо, что мы смогли подписать такую декларацию, которая позволит развивать работу в данном направлении", - сказал министр обороны Финляндии.