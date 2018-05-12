сб, 12.05.2018
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Минобороны Финляндии: cближение с Пентагоном не означает вступления в НАТО

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Министр обороны Юсси Ниинистё заявил, что декларация о намерениях по сотрудничеству между Финляндией, Швецией и США не является шагом по направлению к НАТО, передает Yle.

В интервью утренней телепрограмме Aamu-Tv Ниинистё подчеркнул, что декларация является хорошим делом, так как она обеспечивает сотрудничество на далекую перспективу:

"Конечно, никаких гарантий по обороне это не дает. Финляндия остается страной, не входящей в военные альянсы. Декларация – это толчок к развитию сотрудничества, как минимум, в области военных учений. Она также обеспечивает сотрудничество на перспективу, не зависимо от смены руководства или чиновников. Пентагон – это огромное ведомство, поэтому хорошо, что мы смогли подписать такую декларацию, которая позволит развивать работу в данном направлении", - сказал министр обороны Финляндии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ