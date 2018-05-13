вс, 13.05.2018
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Фото: уникальный дом, к тому же затерянный в горах

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ФОТО: effectivehouse.com

Это один из двух домов швейцарского архитектора Альберта Фрея, которые он построил для себя в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Об этом рассказывается на сайте Effectivehouse.com

Дом площадью 75 м2 с видом на курортный город буквально скрывается в горах. Задумка автора состояла в том, чтобы дом врастал в скалистый пейзаж, усиливая свою связь с окружающей природой.

 effectivehouse.com

ФОТО: Фото: effectivehouse.com

Дом, в основном, построен из стекла и стали и имеет приземистый горизонтальный силуэт. Перед тем как построить дом, архитектор потратил годы в поисках идеального места. Он изучал направление падения солнечного света, чтобы создать оптимальную конструкцию. Архитектор использовал простые и скромные материалы для мебели и интерьера, чтобы в центре внимания оказались только прекрасные виды из окон.

Все фотографии можно увидеть ЗДЕСЬ

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