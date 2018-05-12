Турция и Азербайджан запустят газопровод в обход России

По словам министра, в церемонии открытия газопровода примут участие президент Турции Реджет Тайип Эрдоган, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом газ поставки газа начнутся 30 июня.

Проект строительства Трансанатолийского газопровода был запущен в марте 2015 года. По нему планируется поставлять в Западную Европу газ из крупного азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2". TANAP представляет собой целую систему газопроводов от грузинско-турецкой до турецко-греческой границы, а также короткого морского участка. Мощность газопровода общей протяженностью около 1850 километров составит не менее 16 миллиардов кубометров.