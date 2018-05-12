Шеф, все пропало: белорусов больше нет в элите

Команда Белоруссии, проиграв сборной Австрии 0:4, впервые за 14 лет покидает элитный дивизион.
Белоруссия 0:4 (0:1, 0:3, 0:0 ) Австрия
Букмекеры называли перед данной встречей фаворитами хоккеистов из Белоруссии. На их стороне были и игроки ведущих звеньев клубов КХЛ, и неплохие по меркам той же КХЛ сдерживающие игроки. Однако на стороне австрийцы не пережили во время ЧМ отставку тренера, а значит по ходу пьесы не надо было подстраиваться под какие-то новые требования, пусть и члена тренерского штаба Дэйва Льюиса.
Белорусские хоккеисты заявляли, что новая метла сразу же стала мести по-новому, но вот на пользу ли пошли такие перестановки? Не сказать что Пушкову так уж и удалось отладить игру своих хоккеистов - за короткий срок это сделать невозможно. Пока же у белорусов был на ЧМ только один хороший период - со Швейцарией, который белорусы выиграли 2:1.
Австрийцы к середине второго периода повели с угрожающим для Белоруссии счетом 2:0. На них, подопечных Бадера никто не давил - вряд ли канцлер Австрии или президент сей республики в случае вылета "красно-белых" из элиты вызвал бы на ковер тренеров, чиновников федерации, грозя отправкой в австрийские колхозы и перекрыванием кранов финансирования базовому клубу сборной Австрии.
Первая шайба австрийцев вышла курьезная - Лайне (имя не эстонское - пишется через "игрек") Вивейрос наотмаш пальнул от левого борта, Карнаухов отбил в Коробова, шайба срикошетила от защитника и закатилась за линию ворот. Курьезный гол. Однако он не смутил Плэтта и компанию - до конца периода белорусы гнули свою линию, давили соперника, но пробить вратаря австрийцев им не удавалось.
Первым, как показалось нервы начали сдавать у вратаря белорусов Карнаухова: Комарек получил на синей шайбу, чуть сблизился и в дальний угол на средней высоте с кистей исполнил. 2:0.
Австрийцы почти сразу же чуть не организовали третью - попасть с метра не удалось. Зато на 37-й минуте попали: глупое удаление Фальковского и Комарек из правого круга для вбрасываний зарядил, Раффль на пятаке подправил. Мастер-класс по тому, как нужно играть в неравных составах. После третьей шайбы Карнаухов покатился на скамейку, а Виталий Трус, который номиналэно третьим начинал турнир, но в некоторых играх был основным выкатился на лед и почти сразу же в шпагате спас команду от четвертой шайбы.
Однако через минуту все было кончено: Цвергер слева бросил и в ближнюю девятку попал. 100% реализация большинства и 4:0.
Третий период белорусы начали так, как и должны были начинать - сборную Австрии закатали в блин в ее зоне, но единственным комком, который не давал изделию принять нужную формы стал вратарь Бернхард Штаркбаум - 32-летний голкипер, который выступал и в шведском "Брюнасе", где был первым номером, наглухо закрыл свои ворота.
Финальная сирена остановила австрийский лифт (Австрия, как правило, поднимаясь в элиту, сразу же оттуда вылетала в первый дивизион обратно) и возвестила о том, что Белоруссия впервые с 2005 года покидает элитный хоккейный дивизион.
В чем причина - пусть разбирается Федерация хоккея Белоруссии и еще пара специалистов в Белоруссии. Однако, хочется отметить, что надо белорусам что-то со своим хокеем срочно делать, начав с молодежного уровня, на котором Белоруссия уже давно не то что аутсайдер элиты, а низших дивизионов...
Дания (0:0, 2:1, 1:0 ) Корея
Датчане, видимо, сами записали себе три очка в турнирную таблицу до начала матча, иначе не объяснить то, что творилось на площадке - в два раза датчане перебросали соперника, а забив первую шайбу, датчане решили больше не особо напрягаться, позволив корейцам, которые провели лучший матч на этом турнире, сравнять счет. Ничью удержать все-таки не удалось: Йеспер Йенсен сумел снова вывести датчан вперед. Окончательно снял все тревоги и страхи за финальный результат Никлас Хардт на 57-й минуте - вымученная победа датчан 3:1.
Словакия 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) Швеция
Словаки преподнесли сборной России, да и сами себе, конечно же, подарок - теперь у словаков есть шансы, даже после поражения от шведов, бороться за четвертое место.
Томаш Юрчо на 11-й минуте счет открыл, но шведы до перерыва смогли после голов выйти вперед - Деннис Эверберг и Густав Нюквист обеспечили шведам хорошее настроение на перерыв. Во втором периоде Якуб де ла Розе сделал счет 3:1 и шведы немного подуспокоились - словаки смогли сократить разрыв до минимума усилиями Марека Далоги, а в третьем периоде от преимущества "Тре Крунур" не осталось и следа: ветеран Ладислав Надь сравнивает счет.
В овертайме словаков сгубило удаление: автор второй шайбы за задержку игрока уехал в штраф-бокс, где провел 26 секунд, пока Мика Зибанеджад не реализовал преимущество 4 на 3.
У словаков после пяти игр восемь очков и игры с Россией и Белоруссией. Шведы набрали 14 баллов и им предстоит сыграть со Швейцарией, там теоретически шведы тоже могут доиграться до овертайма, а 15-го мая, возможно, главная встреча группы А - Россия-Швеция.