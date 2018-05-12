Шеф, все пропало: белорусов больше нет в элите

Белоруссия 0:4 (0:1, 0:3, 0:0 ) Австрия

Букмекеры называли перед данной встречей фаворитами хоккеистов из Белоруссии. На их стороне были и игроки ведущих звеньев клубов КХЛ, и неплохие по меркам той же КХЛ сдерживающие игроки. Однако на стороне австрийцы не пережили во время ЧМ отставку тренера, а значит по ходу пьесы не надо было подстраиваться под какие-то новые требования, пусть и члена тренерского штаба Дэйва Льюиса.

Белорусские хоккеисты заявляли, что новая метла сразу же стала мести по-новому, но вот на пользу ли пошли такие перестановки? Не сказать что Пушкову так уж и удалось отладить игру своих хоккеистов - за короткий срок это сделать невозможно. Пока же у белорусов был на ЧМ только один хороший период - со Швейцарией, который белорусы выиграли 2:1.

Австрийцы к середине второго периода повели с угрожающим для Белоруссии счетом 2:0. На них, подопечных Бадера никто не давил - вряд ли канцлер Австрии или президент сей республики в случае вылета "красно-белых" из элиты вызвал бы на ковер тренеров, чиновников федерации, грозя отправкой в австрийские колхозы и перекрыванием кранов финансирования базовому клубу сборной Австрии.

Первая шайба австрийцев вышла курьезная - Лайне (имя не эстонское - пишется через "игрек") Вивейрос наотмаш пальнул от левого борта, Карнаухов отбил в Коробова, шайба срикошетила от защитника и закатилась за линию ворот. Курьезный гол. Однако он не смутил Плэтта и компанию - до конца периода белорусы гнули свою линию, давили соперника, но пробить вратаря австрийцев им не удавалось.

Первым, как показалось нервы начали сдавать у вратаря белорусов Карнаухова: Комарек получил на синей шайбу, чуть сблизился и в дальний угол на средней высоте с кистей исполнил. 2:0.

Австрийцы почти сразу же чуть не организовали третью - попасть с метра не удалось. Зато на 37-й минуте попали: глупое удаление Фальковского и Комарек из правого круга для вбрасываний зарядил, Раффль на пятаке подправил. Мастер-класс по тому, как нужно играть в неравных составах. После третьей шайбы Карнаухов покатился на скамейку, а Виталий Трус, который номиналэно третьим начинал турнир, но в некоторых играх был основным выкатился на лед и почти сразу же в шпагате спас команду от четвертой шайбы.

Однако через минуту все было кончено: Цвергер слева бросил и в ближнюю девятку попал. 100% реализация большинства и 4:0.

Третий период белорусы начали так, как и должны были начинать - сборную Австрии закатали в блин в ее зоне, но единственным комком, который не давал изделию принять нужную формы стал вратарь Бернхард Штаркбаум - 32-летний голкипер, который выступал и в шведском "Брюнасе", где был первым номером, наглухо закрыл свои ворота.