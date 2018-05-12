сб, 12.05.2018
"Не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?" Керстин Мересма
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Капитан Беларуси о вылете в первый дивизион ЧМ: «Это пи**а»

Капитан Беларуси о вылете в первый дивизион ЧМ: «Это пи**а»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Капитан сборной Беларуси Александр Павлович

ФОТО: Alexey Kudenko / Sputnik

Капитан сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал вылет команды в первый дивизион ЧМ после поражения от Австрии (0:4).

Александру Павловичу был задан вопрос корреспондентом портала championat.com : "Вылет из элитного дивизиона - это катастрофа?"

Павлович ответил кратко: "Скажу по-русски: это пи**а!"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ