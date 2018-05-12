Капитан Беларуси о вылете в первый дивизион ЧМ: «Это пи**а»
12 мая 2018 г., 20:36
Капитан сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал вылет команды в первый дивизион ЧМ после поражения от Австрии (0:4).
Александру Павловичу был задан вопрос корреспондентом портала championat.com : "Вылет из элитного дивизиона - это катастрофа?"
Павлович ответил кратко: "Скажу по-русски: это пи**а!"
Сборная Беларуси вылетела из элиты. Остановил капитана Павловича:— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) May 12, 2018
- Это катастрофа?
- Скажу по-русски: это пизда.