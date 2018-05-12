ФСБ подтвердила задержание в Азовском море украинских браконьеров

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с двумя рыбаками без документов и доставили их в порт Ейска, подтвердили в ФСБ по Краснодарскому краю в субботу. Ранее о задержании рыбаков сообщала украинская сторона, передает Newsru.com.
В пресс-службе краевого УФСБ "Интерфаксу" заявили: "В четверг (10 мая) сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского".
Маломерное судно и подозреваемые в браконьерстве доставлены в порт Ейска. "В связи с отсутствием у задержанных документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, они вместе с судном доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения", - сказал собеседник агентства.
Накануне вечером об исчезновении моряков сообщила украинская сторона: их поиски начали в акватории Бердянска в Запорожской области Украины.
Позднее появилась информация, что двое рыбаков из Бердянска, вероятно, задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в Ейске. Жительница Украины получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и о том, что сейчас они находятся в Ейске Краснодарского края РФ.