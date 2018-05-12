Протесты в Тбилиси. ФОТО: DAVID MDZINARISHVILI/REUTERS

Несколько тысяч человек, преимущественно молодежь, собрались в субботу у здания парламента в центре Тбилиси на акцию протеста против действий правоохранительных органов в ходе спецоперации в популярных ночных клубах столицы.

Спецоперация, ставшая причиной массового недовольства, прошла в ночь на 12 мая сразу в двух популярных клубах Тбилиси - Bassiani и Gallery. На кадрах с места проведения спецоперации, распространенных грузинскими СМИ, видно, как вооруженные полицейские заходят в клубы.

По данным МВД страны, в клубах были задержаны восемь подозреваемых в наркоторговле. В то же время движение "Белый шум", которое выступает за реформу наркополитики в Грузии, утверждает, что только в клубе Bassiani были задержаны 60 человек, местонахождение которых неизвестно.

У клубов собрались стихийные акции протеста против полицейской операции, кроме того, разгневанные действиями полиции граждане вышли протестовать и к зданию парламента.

"То, что вчера произошло, это не было ударом по клубам, это не было ударом по движению "Белый шум" и по тем группам, которые борются за гуманную наркополитику. Это был удар по каждому из вас, это был удар по грузинской демократии", - обратился к собравшимся активист "Белого шума" Бека Цикаришвили.

Участники акции требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, а также наказания всех тех лиц, кто несет ответственность за "насильственную" ночную операцию.

Местные издания утверждают, что у клуба и здания парламента были задержаны несколько десятков молодых людей. МВД Грузии позднее заявило, что молодежь задерживали за мелкое хулиганство и сопротивление полиции, сейчас все задержанные уже отпущены.

В грузинском МВД утверждают, что три месяца разрабатывало людей, сбывавших наркотики в этих двух клубах. Поводом для расследования стала смерть нескольких посетителей этих заведений, причиной которой, по мнению полиции, стали наркотики.