Финские экологи обжаловали в суде разрешение на строительство "Северного потока - 2"

Речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории. Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство "Северного потока - 2" приведет к негативным последствиям для окружающей среды, передает Newsru.com.

Ранее немецкие экологи из Союза защиты природы Германии предприняли попытку добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство "Северного потока - 2" в Грайфсвальдском заливе. Представитель немецкой Nord Stream 2 AG в субботу заявил ТАСС, что работы по строительству газопровода начнутся, несмотря на этот иск.

"Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".