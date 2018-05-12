Финские экологи обжаловали в суде разрешение на строительство "Северного потока - 2"

Представители природоохранной организации ClientEarth обжаловали в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода "Северный поток - 2", передает РИА "Новости" со ссылкой на информацию TVP.
Речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории. Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство "Северного потока - 2" приведет к негативным последствиям для окружающей среды, передает Newsru.com.
Ранее немецкие экологи из Союза защиты природы Германии предприняли попытку добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство "Северного потока - 2" в Грайфсвальдском заливе. Представитель немецкой Nord Stream 2 AG в субботу заявил ТАСС, что работы по строительству газопровода начнутся, несмотря на этот иск.
"Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".
В конце марта разрешение на строительство "Северного потока - 2" выдала Германия, в апреле - Финляндия.