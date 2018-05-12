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Полицейского поймали за рулем в уголовно наказуемой степени опьянения

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Полицейская машина.

ФОТО: Postimees.ee

Сегодня в 15.30 полицейские проверили на перекрестке улиц Кольде и Пельгуранна автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился сотрудник Ида-Харьюского отделения полиции, передает Postimees.

44-летний полицейский находился в свободное от службы время за рулем личного автомобиля, когда у него была выявлена уголовно наказуемая степень опьянения, превышающая 1,5 промилле. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Вальтер Пярн сказал, что вождению в состоянии алкогольного опьянения нет никакого оправдания, в связи с чем с мужчиной прекращаются трудовые отношения. "Случившееся чрезвычайно прискорбно и непозволительно. Обязанность полицейского - быть примером для подражания, как в рабочее, так и в свободное время", - сказал Пярн.

Точные обстоятельства происшедшего выяснятся в ходе расследования, которым занимается Пыхьяская окружная прокуратура.

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