Инцидент произошел около 21:30 по местному времени (22:30 по Эстонии) на улице Монсиньи во втором округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим. В результате его действий один человек погиб, восемь получили ранения. Он также попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать. По свидетельствам очевидцев, во время нападения он кричал "Аллаху акбар".

Самого злоумышленника ликвидировали прибывшие на место сотрудники муниципальной полиции, передает Newsru. Полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал, он был застрелен полицией.

Глава аппарата Префектуры полиции Парижа Пьер Годен заявил, что двое пострадавших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, еще четыре человека вскоре после инцидента обратились за медицинской помощью в состоянии шока.

Инцидент между тем прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон. "Выражаю соболезнования жертвам и пострадавшим в результате нападения в Париже, а также их родственникам. От имени всего французского народа я выражаю благодарность полицейским, мужественно нейтрализовавшим террориста. Франция еще раз заплатила кровью, но не даст врагам ни дюйма свободы", - подчеркнул глава государства на своей странице в Twitter.

Attaque au couteau à Paris: "L'agresseur a couru sur la police pour essayer de leur mettre des coups de couteau", raconte un témoin pic.twitter.com/KtpgMYH4IO — BFMTV (@BFMTV) 12 мая 2018 г.

Позже стало известно, что экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила, что нападение совершил один из ее "солдат", передает "Интерфакс".

Антитеррористическое подразделение парижской полиции начало расследование нападения.

Полицейские установили личность напавшего

Напавший с ножом в субботу вечером на прохожих в одном из центральных районов Парижа был 21-летним выходцем из Чечни, сообщила радиостанция Europe1.

Europe1 сообщает, что у преступника не было при себе документов, но следователи "установили его личность благодаря отпечаткам пальцев". Его родителей забрали для допроса в полицию, сказал источник радиостанции.