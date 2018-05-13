Умер маньяк-расчленитель Деннис Нильсен

В пресс-центре тюрьмы Full Sutton под Йорком, где он содержался, уточнили, что будет проводиться независимое расследование с целью установления причин кончины Нильсена.

Убийца, совершавший преступления в 1970-1980-х годах, был осужден в 1983-м и приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в шести убийствах и двух покушениях.