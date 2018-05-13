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Умер маньяк-расчленитель Деннис Нильсен

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ФОТО: PA / PA Wire/PA Images

Британский маньяк Деннис Нильсен, который признался в убийстве около 15 человек, умер в тюрьме на 73-м году жизни. Причины смерти пока не уточняются, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

В пресс-центре тюрьмы Full Sutton под Йорком, где он содержался, уточнили, что будет проводиться независимое расследование с целью установления причин кончины Нильсена.

Убийца, совершавший преступления в 1970-1980-х годах, был осужден в 1983-м и приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в шести убийствах и двух покушениях.

Нильсен убивал и расчленял жертвы в своем доме в Лондоне. Он охотился за мужчинами, преимущественно бездомными молодыми геями, заманивал их в квартиру, а после убийства мог несколько дней находиться с трупом в одном помещении.

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