Эстонская ИД-карта подверглась критике

Но почему этого не происходит? Среди крупных торговых сетей лишь единицы используют для своей клиентской базы ИД-карты. Оказывается, по своей функциональности эстонская ИД-карта отстает от времени и просто не удовлетворяет потребности компаний и потребителей, пишет Postimees.

Карта общественного транспорта: ИД-карта не продумана

Например, нецелесообразно использовать ИД-карту в общественном транспорте, поскольку у нее отсутствует возможность бесконтактного обмена данных.

Директор по продажам производителя карт общественного транспорта AS Ridango Арго Верк говорит, что современная эстонская ИД-карта — это контактная карта с чипом, то есть для чтения данных ее надо физически вставить в какой-то считыватель. В общественном транспорте же необходимо быстрое валидирование, поэтому надо использовать бесконтактные карты.

По его словам, сложно представить ситуацию, когда при входе в автобус или трамвай человеку надо было бы куда-то вставить свою ИД-карту и подождать несколько секунд.

Конечно, нельзя исключать, что ИД-карта в будущем изменится. Например, Ridango уже долгое время занимается выпуском бесконтактных банковских карт.

Rimi: ИД-карта не предлагает достаточно возможностей

По словам представителя Rimi Катрин Батс, ИД-карта не позволяет им предлагать клиентам необходимые услуги. Например, с помощью собственной карты клиента магазин на основании истории покупок может предлагать индивидуальные скидки на любимые товары покупателей, чего нельзя будет сделать при использовании ИД-карты.

В то же время Батс отмечает, что они стараются избавиться от пластиковых карт с помощью мобильного приложения, частично его можно использовать уже сейчас.

Coop: многие наши клиенты не используют ИД-карту

Что касается магазинов Coop, они используют карту клиента Säästukaart и для этого есть свои причины.

«Säästukaart на данный момент используют 600 000 человек. Среди наших клиентов есть люди, которые не используют ежедневно ИД-карты, а использование Säästukaart для них привычно, а также важны скидки по карте клиента», - объясняет руководитель по коммуникациям Coop Мартин Мийдо.