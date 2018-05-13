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Телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце с 80 жертвами

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Люди скорбят по погибшим в Ницце.

ФОТО: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

Итальянский телеканал Sky Sport во время футбольного матча по ошибке сообщил о теракте двухлетней давности в Ницце. Позже он извинился за произошедшее в Twitter.

Ошибка в виде новостной строки появилась на экранах во время прямой трансляции игры «Интер» — «Сассуоло». В Sky Sport объяснили это технической неисправностью, пишет Lenta.ru.

Комментаторы сразу распознали оплошность и сообщили об этом зрителям.

Вечером 14 июля 2016 года, после салюта в честь Дня взятия Бастилии на набережной Ниццы грузовик врезался в толпу людей. По свидетельствам очевидцев, автомобиль, делая зигзаги, преднамеренно давил собравшихся почти два километра. Затем началась стрельба. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство». Жертвами атаки стали 86 человек.

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