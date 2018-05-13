Телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце с 80 жертвами

Ошибка в виде новостной строки появилась на экранах во время прямой трансляции игры «Интер» — «Сассуоло». В Sky Sport объяснили это технической неисправностью, пишет Lenta.ru .

Вечером 14 июля 2016 года, после салюта в честь Дня взятия Бастилии на набережной Ниццы грузовик врезался в толпу людей. По свидетельствам очевидцев, автомобиль, делая зигзаги, преднамеренно давил собравшихся почти два километра. Затем началась стрельба. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство». Жертвами атаки стали 86 человек.