Галерея: матерью года в Отепя стала родившая 19 детей женщина
13 мая 2018 г., 12:44
Волость Отепя назвала матерью года Кадри Тоомсалу, в семье которой растет 19 детей.
Кадри и ее муж Бруноф знакомы еще с детстве, в их общей семье растет на данный момент 19 детей. В семье Кадри было семь детей, а в семье Брунофа — девять детей, поэтому большая семья для них естественна и само собой разумеющееся, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В 2008 году эстонский президент приглашал большую семью на прием по случаю Дня матери.