Галерея: матерью года в Отепя стала родившая 19 детей женщина

Кадри и ее муж Бруноф знакомы еще с детстве, в их общей семье растет на данный момент 19 детей. В семье Кадри было семь детей, а в семье Брунофа — девять детей, поэтому большая семья для них естественна и само собой разумеющееся, пишет Lõuna-Eesti Postimees.