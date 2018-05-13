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Галерея: матерью года в Отепя стала родившая 19 детей женщина

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Волость Отепя назвала матерью года Кадри Тоомсалу, в семье которой растет 19 детей.

Кадри и ее муж Бруноф знакомы еще с детстве, в их общей семье растет на данный момент 19 детей. В семье Кадри было семь детей, а в семье Брунофа — девять детей, поэтому большая семья для них естественна и само собой разумеющееся, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В 2008 году эстонский президент приглашал большую семью на прием по случаю Дня матери.

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