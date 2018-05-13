Фото: титул «Мать года» в Эстонии присвоен Сигне Фалькенберг
13 мая 2018 г., 12:58
Союз женщин Эстонии в воскресенье - в День матери - вручил в торжественной обстановке на площади Вабадузе в Таллинне титул "Мать года" генеральному секретарю Союза инваспорта Эстонии Сигне Фалькенберг.
По словам председателя Союза женщин Сийри Овийр, Фалькенберг уже более 25 лет вдохновляет людей с ограниченными возможностями заниматься спортом, а не сидеть дома, передает Rus.ERR.
Мать двоих детей Фалькенберг празднует сегодня, в День матери, еще и свой день рождения. Сигне живет в браке с мужем Валерием уже 32 года, у них двое детей - Каспар и Кайса.