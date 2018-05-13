Рихо Террас: действия различных структур государства не дадут Эстонии сломаться

«Крупномасштабные учения Siil показали, что мы можем справиться не только с боями, но и с чем-то гораздо большим. Совместные действия различных государственных структур, которые мы отработали на этих учениях, это сила, которая не позволит нам сломаться», - передал слова Терраса центр медиа-операций учений.

По словам Терраса, учения продемонстрировали, что находившийся в фокусе Siil Кайтселийт является фундаментом обширной государственной обороны, представленным по всей стране и во всех слоях общества. Террас также поблагодарил участвовавших в учениях союзников и партнеров, а также все общество Эстонии.

«Учения не могли произойти в такой форме без народной поддержки. Благодарю землевладельцев и местных жителей, которые позволили нам пользоваться своими землями. Благодарю предпринимателей и работодателей, которые позволили своим работникам участвовать в учениях и предлагали различные льготы. Прежде всего в сегодняшний День матери благодарю семьи, которые поддерживали участвовавших в учениях близких», - сказал Террас.

На построении также вручили награды за прошедший в 13-й раз конкурс рисунков «Силы обороны на учениях», выступил сформированный в честь столетия Эстонии, Латвии и Литвы оркестр вооруженных сил Балтийских стран в составе 100 человек, над построением пролетел участвовавший в учениях авиатранспорт.

Крупномасштабные учения Siil, завершившиеся учебными боями в Валге в субботу, начались 2 мая. В ходе учений были разыграны различные сценарии, в рамках которых сотрудничество отрабатывали департамент полиции и погранохраны, спасательный департамент, Кайтселийт, Силы обороны, местные самоуправления, а также другие организации и подразделения вооруженных сил союзников и партнеров. В учениях участвовало более 18 000 человек из 19 стран.