Названо имя парижского террориста

Ранее СМИ сообщили, что личность нападавшего была установлена по отпечаткам пальцев. Позже стало известно, что это 20-летний уроженец Чечни, получивший французское гражданство. Его отца и мать после теракта забрали для допроса в полицию.

France 3 сообщает, что Азимов получил степень бакалавра в Страсбурге.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво подтвердил данные СМИ о гражданстве террориста. "Он получил гражданство в 2010 году, вслед за тем, что первоначально гражданство получила его мать. В базе французской полиции на лиц, склонных к радикальной деятельности, он фигурировал с 2016 года", - сказал Гриво.

По данным СМИ, террорист, которого застрелили полицейские, попадал в категорию, обозначенную как "fiche S" - так в силовых ведомствах обычно отмечают людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. По данным AFP, его почитали подозрительным из-за связи с неким человеком, находящимся в Сирии.

Инцидент произошел около 21:30 по местному времени (22:30 по Эстонии) на улице Монсиньи во втором округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим.

Злоумышленника, который во время атаки прославлял Аллаха, ликвидировали прибывшие на место сотрудники муниципальной полиции. Ответственность за нападение позже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", хотя ее роль в организации атаки одиночки неясна.