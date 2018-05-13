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  • Фото: в первом общеэстонском походе с детскими колясками приняли участие более 600 человек

Фото: в первом общеэстонском походе с детскими колясками приняли участие более 600 человек

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Сегодня, 13 мая, День матери юбилейного года начался с похода с детскими колясками, в котором приняло участие более 600 человек. Походы с детскими колясками ЭР100 в честь Дня матери состоялись в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

«Вместе с более чем 600 участниками походов дан замечательный старт празднованию Дня матери, – сказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. - Я рад, что многим семьям понравилась новая идея походов с детскими колясками, и они пришли насладиться вместе погодой и компанией друг друга. Благодарю всех участников, а также организаторов массовых спортивных мероприятий и городские муниципалитеты, которые подарили походы с детскими колясками к юбилею Эстонии».

Первый общеэстонский поход с детскими колясками прошел в шести городах Эстонии: в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

В число организаторов общеэстонского похода с детскими колясками в честь Дня матери вошли НКО «Spordiürituste Korraldamise Klubi», город Раквере, фонд «Narva linna arendus», НКО «Spordiklubi Raudmees», Сааремааская спортивная школа, Вильяндиский велосипедный клуб в сотрудничестве с Вильяндиской спортивной школой и организатором забега вокруг озера Мати Юриссоном.

Прошедший 13 мая первый общеэстонский поход с детскими колясками является частью серии юбилейных походов ЭР100, а также общим подарком городов и организаторов массовых спортивных мероприятий к сотому дню рождения Эстонской Республики. Всего в программе серии юбилейных походов ЭР100 более 150 походов в разные уголки Эстонии.

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