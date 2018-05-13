Керсти Кальюлайд перечислила, что может помочь матерям

«Все мы самые лучшие для своих детей, хотя они и не могли нас выбирать. Тем не менее, они не обменяли бы нас на более умных, красивых, спокойных, проводящих больше времени дома, более понимающих родителей. Потому что дети, знаете ли, страшно умные. Они принимают мир, самих себя, нас, взрослых, именно такими, какие мы есть. И обычно они смотрят на нас признательно, с сияющими глазами. За исключением тех случаев, когда они смотрят на нас исподлобья и хлопают дверями», — передала канцелярия президента слова Кальюлайд.

«Нам всегда могла бы помочь сеть детских учреждений, где мы всегда могли бы оставить ребенка в безопасности, работая по любому графику. Нам помогло бы, если бы сограждане не косились на нас за то, что мы хотим пользоваться такими учреждениями. Нам помогло бы, если бы наши работодатели радовались за нас, когда мы ждем ребенка. Нам помогла бы возможность работать по гибкому графику — мы готовы работать с энтузиазмом, даже по ночам, когда чувствуем, что наше стремление одновременно быть матерью и участвовать в трудовой жизни, по-настоящему и искренне, каждый день, ценят», — сказала Кальюлайд.