Видео: в центре Москвы проходит митинг «За свободный интернет»

"Либертарианцы не поддержали оргкомитет митинга, несмотря на то, что они знали: от их решения зависит поддержка данного митинга со стороны Павла Дурова, который ранее выставил требование, чтобы данный митинг обязательно поддержал Михаил Светов. А он почему-то решил не поддерживать акцию. И поэтому митинг не поддержан ни либертарианцами, ни Павлом Дуровым", - рассказал радиостанции "Эхо Москвы" представитель "Пиратской партии России" Павел Рассудов.

Судя по кадрам с места событий, на площадке для митинга собралось несколько сотен человек с партийными флагами и символикой. Демонстранты скандируют "Россия будет свободной!" и "Долой власть чекистов!"

Он отметил, что в этот раз повестка митинга "За свободный интернет" более широкая, чем то было 30 апреля. "Организаторы митинга выступают за то, чтобы в России перестали сажать людей за репорты картинок в соцсетях, и за то, чтобы мы могли свободно общаться в интернете и распространять информацию", - уточнил Рассудов.

Организаторами акции выступают ПАРНАС, "Открытая Россия", "Гражданская инициатива", "Партия 5 декабря", "Демократический выбор" и "Пиратская партия России".