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  • Фото: спасатели и водолазы ищут ушедшего под воду ребенка

Фото: спасатели и водолазы ищут ушедшего под воду ребенка

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Сегодня в 13.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валгамаа в волости Тырва мог утонуть подросток.

На данный момент известно, что 14-летний подросток с друзьями отправился плавать на озеро Ванамыйза. В какой-то момент один из мальчиков заметил, что друг начинает будто уходить под воду вблизи вышки, передает Lõuna-Eesti Postimees.

«Подумал, пойти следом, но в то же время надеялся, что он сразу вынырнет из-под воды. Он и раньше проделывал такие трюки», - рассказал очевидец. Но долго на розыгрыш он не надеялся и сразу схватил телефон, чтобы позвонить в Центр тревоги.

На место прибыли как скорая помощь, так и спасатели. Прибывшие первыми на место спасатели провели поверхностные спасательные работы. На место были вызваны водолазы, которые быстро прибыли из Мустла вместе с резиновой лодкой.

Руководитель спасательных работ сказал, что еще не может подтвердить, что ребенок действительно утонул. Его поиски продолжаются.

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