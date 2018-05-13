Фото: спасатели и водолазы ищут ушедшего под воду ребенка

На данный момент известно, что 14-летний подросток с друзьями отправился плавать на озеро Ванамыйза. В какой-то момент один из мальчиков заметил, что друг начинает будто уходить под воду вблизи вышки, передает Lõuna-Eesti Postimees.

«Подумал, пойти следом, но в то же время надеялся, что он сразу вынырнет из-под воды. Он и раньше проделывал такие трюки», - рассказал очевидец. Но долго на розыгрыш он не надеялся и сразу схватил телефон, чтобы позвонить в Центр тревоги.

На место прибыли как скорая помощь, так и спасатели. Прибывшие первыми на место спасатели провели поверхностные спасательные работы. На место были вызваны водолазы, которые быстро прибыли из Мустла вместе с резиновой лодкой.