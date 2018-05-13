Виновник ДТП скрылся с места происшествия: пострадал велосипедист
13 мая 2018 г., 15:37
В субботу, 12 мая, в 15.32 в деревне Пюхаярве в Валгамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Водитель серебристого автомобиля Mercedes-Benz, личность которого до сих пор не установлена, совершил маневр, вследствие которого 47-летний велосипедист ударился о правую сторону автомобиля, потерял равновесие и упал. Автомобиль скрылся с места происшествия.
Скорая на месте оказала велосипедисту первую помощь.