В Эстонии резко перестали работать десятки сайтов

Сегодня в 15.50 в редакцию Postimees поступило сообщение, что сайты местных эстонских самоуправлений не работают.

При попытке зайти на волостной или городской сайт, страница только «грузится».

При проверки выяснилось, что проблема касается только тех сайтов, которые используют услуги AS Andmevara KOVTP.

По телефону с компанией пока связаться не удалось.