Артур Тальвик покинул Свободную партию

Тальвик был членом Свободной партии с 8 марта 2017 года по 13 мая 2018 года.

"Интересный факт: вступил в партию в Международный женский день, вышел - в День матери. Дух борьбы никуда не пропал, и из политики я уходить не собираюсь", - сообщил Тальвик на своей странице в соцсети Facebook.