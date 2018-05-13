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Артур Тальвик покинул Свободную партию

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Артур Тальвик.

ФОТО: Sander Ilvest

Артур Тальвик, который в течение года возглавлял Свободную партию, решил покинуть ряды этой политической организации, передает Rus.ERR.

Тальвик был членом Свободной партии с 8 марта 2017 года по 13 мая 2018 года.

"Интересный факт: вступил в партию в Международный женский день, вышел - в День матери. Дух борьбы никуда не пропал, и из политики я уходить не собираюсь", - сообщил Тальвик на своей странице в соцсети Facebook.

Вчера состоялся съезд партии, на котором председателем был избран Андрес Херкель.

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