Артур Тальвик покинул Свободную партию
13 мая 2018 г., 16:24
Артур Тальвик, который в течение года возглавлял Свободную партию, решил покинуть ряды этой политической организации, передает Rus.ERR.
Тальвик был членом Свободной партии с 8 марта 2017 года по 13 мая 2018 года.
"Интересный факт: вступил в партию в Международный женский день, вышел - в День матери. Дух борьбы никуда не пропал, и из политики я уходить не собираюсь", - сообщил Тальвик на своей странице в соцсети Facebook.
Вчера состоялся съезд партии, на котором председателем был избран Андрес Херкель.