Выведением компании Дерипаски из-под санкций займется экс-помощник Трампа

При этом вещатель утверждает, что Mercury Public Affairs не защищает интересы Дерипаски напрямую. Вероятнее всего, деятельность компании будет сосредоточена на лоббировании с целью выведения группы из-под санкций после уменьшения в ней доли российского миллиардера. Согласно законам США, если 50 процентов или более акций какой-либо компании принадлежат одному и тому же физическому или юридическому лицу, из-под санкций ее вывести нельзя. Ранее Дерипаска дал принципиальное согласие на уменьшение своей доли в En+ Group.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что Дерипаска вернул арендованные им частные самолеты, поскольку он больше не может пользоваться ими из-за санкций США. Самолеты модели Gulfstream G550 уже выставлены на продажу, начальная цена двух из них составляет 29,95 млн долларов за каждый.

После "Кремлевского доклада" США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал" и En+ Group. Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.