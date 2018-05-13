Стали известны результаты Чемпионата Европы по эстетической гимнастике

Победительницами завершившегося сегодня Чемпионата Европы на эстетической гимнастике как среди юниорок, так и среди взрослых спортсменок стали россиянки. Обе эстонские команды – юниорская -Junior Team (34,550) клуба «Ритмика» и взрослая -Wonder Team (35,150) заняли пятое место.
Золото среди юниорок выиграла российская команда «Виктория» (38, 500). Серебро и бронза достались финским спортсменкам – командам Minetit Junior (37,350) и Ovo Junior Team (36,800) соответственно. Вышедшая в финал ЧЕ эстонская команда Mireth клуба «Яника» (34,250) заняла шестое место.
Среди взрослых спортсменок россиянки завоевали две медали: команда «Мадонна» (39,050) завоевала золото, команда «Экспрессия» (37,850) - бронзу. Серебро досталось финской команде Minetit (38,150). Эстонская команда Senior Team клуба «Яника» заняла восьмое место (32,400).
«Я рада, что наши спортсменки оказались в шестерке лучших. Российские и финские команды показали особенно сильный результат, однако нам нечего стыдиться. Эстонские клубы, а также родители юных спортсменок делают многое для того, чтобы мы были на уровне», - сказала один из организаторов ЧЕ Леа Крийби. «Также хочу выразить признание всей команде организаторов Чемпионата Европы, благодаря им мероприятие прошло достойно», - добавила Крийби.
Чемпионат Европы по эстетической гимнастике был приурочен к столетнему юбилею Эстонской Республики.