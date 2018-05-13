Стали известны результаты Чемпионата Европы по эстетической гимнастике

«Я рада, что наши спортсменки оказались в шестерке лучших. Российские и финские команды показали особенно сильный результат, однако нам нечего стыдиться. Эстонские клубы, а также родители юных спортсменок делают многое для того, чтобы мы были на уровне», - сказала один из организаторов ЧЕ Леа Крийби. «Также хочу выразить признание всей команде организаторов Чемпионата Европы, благодаря им мероприятие прошло достойно», - добавила Крийби.