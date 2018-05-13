В Чечне опрашивают родных и знакомых парижского террориста

Собеседник агентства заявил: "В настоящий момент ведутся опросы родственников и знакомых Азимова". По его словам, Азимов родился в Аргуне, а российский паспорт в 14 лет получал, уже являясь гражданином Франции. В 20 лет он не явился менять паспорт РФ, и документ аннулировали.

Азимов, совершивший в субботу вечером нападение на прохожих в центре Парижа, был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ему был присвоен так называемый "статус S", который свидетельствует о том, что человек может представлять угрозу безопасности из-за радикальных взглядов. Под наблюдение он попал в 2016 году.

В результате нападения один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Позднее ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее подчеркивал: "Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе".

По его информации, Азимов мог иметь контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. "Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности", указал он. По мнению главы Чечни, их готовят воевать на стороне "Исламского государства"*. "Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления", - предположил он.