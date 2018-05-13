В Чечне опрашивают родных и знакомых парижского террориста

Сотрудники правоохранительных органов в Чеченской республике опрашивают родственников и знакомых Хамзата Азимова - террориста, напавшего в субботу с ножом на людей в Париже. Об этом сообщил источник "Интерфакса". При этом ранее глава региона Рамзан Кадыров подчеркивал, что, по его мнению, взгляды Азимова сформировались уже во Франции, а в Чечне он прожил бы иную жизнь.
Собеседник агентства заявил: "В настоящий момент ведутся опросы родственников и знакомых Азимова". По его словам, Азимов родился в Аргуне, а российский паспорт в 14 лет получал, уже являясь гражданином Франции. В 20 лет он не явился менять паспорт РФ, и документ аннулировали.
Азимов, совершивший в субботу вечером нападение на прохожих в центре Парижа, был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ему был присвоен так называемый "статус S", который свидетельствует о том, что человек может представлять угрозу безопасности из-за радикальных взглядов. Под наблюдение он попал в 2016 году.
В результате нападения один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Позднее ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее подчеркивал: "Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе".
По его информации, Азимов мог иметь контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. "Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности", указал он. По мнению главы Чечни, их готовят воевать на стороне "Исламского государства"*. "Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления", - предположил он.
А затем добавил: "Убеждён, если бы он провёл детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!"