Мэр Риги нанял консультанта бывшего кандидата в президенты США Джона Маккейна

Re:Baltica в сотрудничестве с Buzzfeed.com выяснила, что американец уже несколько раз приезжал в Ригу и последний раз был несколько недель назад. В электронном письме Ферри признался, что у него заключен договор о консультациях с партией «Согласие», который предусматривает помощь в принятии стратегических политических решений, разработка политического послания и исследование общественного мнения.

Ферри в своем электронном письме указывает, что встретил Ушакова в Вашингтоне, где их познакомил общий друг Дэвид Меркел. «Дэвид знал про мою успешную работу в Латинской Америке и про восхищение мэра Ушакова моими двумя предыдущими работодателями Маккейном и Грэмом», - сказал он.

Ферри уже более двадцати лет занимается политическими консультациями и среди его крупных работодателей были два влиятельных сенатора-республиканца в США и кандидаты в президенты - Линдси Грэм и Джон Маккейн. Ферри также имеет опыт работы в Восточной Европе, где в 2006 году, как сотрудник фирмы Davis-Manafort консультировал в то время поддерживаемого Кремлем премьер-министра Украины Виктора Януковича. Янукович позднее стал президентом Украины и после свержения сбежал в Россию.