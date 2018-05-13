В Страсбурге задержали друга парижского террориста, в городе идут обыски

После задержания в Страсбурге проходят обыски. France Info сообщает, что десяток вооруженных сотрудников полиции участвовали в следственных действиях в квартире задержанного приятеля Азимова. В квартире родителей Азимова также прошел обыск, о результатах которого полиция не отчитывалась.

Ранее СМИ сообщали, что Азимов получил степень бакалавра в одном из учебных заведений Страсбурга - города на северо-востоке Франции.

Азимов, совершивший в субботу вечером нападение на прохожих в центре Парижа, был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ответственность за атаку в центре Парижа, во время которой погиб один человек и четверо получили ранения, взяло на себя "Исламское государство"*. Во второй половине дня в воскресенье по каналам ИГ* распространили видеозапись, на которой Азимов присягает на верность экстремистской организации и призывает других последовать своему примеру.

В хронике France Info опубликована единственная на данный момент представленная общественности фотография Азимова. Когда и где ее сделали - неясно.

В Чечне в воскресенье опрашивали родственников и знакомых Азимова. При этом руководитель региона Рамзан Кадыров настаивал, что террорист рано уехал из России и сформировался во Франции. А в Чечне его жизнь сложилась бы иначе.