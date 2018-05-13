Чешские СМИ сообщили о тайной поездке Скрипаля в Прагу

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу, сообщил сайт пражского еженедельника Respekt. На публикацию обратило внимание РИА "Новости".
По данным издания, после того, как Скрипаль поселился в Великобритании, он начал сотрудничать со службой МI6 по вопросу раскрытия сети российских зарубежных агентов. Экс-сотрудник ГРУ встречался с "представителями спецслужб из партнерских стран", в том числе и из Чехии, передает Newsru.com.
Как утверждает Respekt, визит Сергея Скрипаля в Прагу был коротким, но полезным для страны. "Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respekt, как минимум один раз встречались и в Великобритании", - сообщил пражский еженедельник.
В публикации отмечается, что чешские спецслужбы никак не связывают эти факты с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли без сознания в британском городе Солсбери.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в Солсбери военным нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", разработанным в России. В тот же день глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал к себе российского посла, уведомив его, что британские эксперты идентифицировали нервно-паралитический агент, использованный против Скрипалей, как вещество А-234, в чьем производстве подозревается Россия. В Москве эти обвинения категорически отвергли.