Чешские СМИ сообщили о тайной поездке Скрипаля в Прагу

По данным издания, после того, как Скрипаль поселился в Великобритании, он начал сотрудничать со службой МI6 по вопросу раскрытия сети российских зарубежных агентов. Экс-сотрудник ГРУ встречался с "представителями спецслужб из партнерских стран", в том числе и из Чехии, передает Newsru.com.

Как утверждает Respekt, визит Сергея Скрипаля в Прагу был коротким, но полезным для страны. "Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respekt, как минимум один раз встречались и в Великобритании", - сообщил пражский еженедельник.

В публикации отмечается, что чешские спецслужбы никак не связывают эти факты с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли без сознания в британском городе Солсбери.