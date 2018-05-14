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  • Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Тарту: столкнулись три автомобиля

Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Тарту: столкнулись три автомобиля Есть пострадавшие!

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Утром в 4:30 на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от перекрестка Имавере произошло тяжелое ДТП. 

Направлявшийся со стороны Таллинна грузовик Scania, за рулем которого находился 39-летний мужчина, при совершении левого поворота выехал на правую полосу, не справился с управлением и столкнулся с направлявшимся со стороны Тарту микроавтобусом Volkswagen.

После столкновения в микроавтобус врезался автомобиль Hondа, за рулем которого была 53-летняя женщина, а на пассажирском месте сидели мужчина и собака. В микроавтобусе Volkswagen находился лишь 34-летний мужчина.

Водитель Volkswagen сказал, что видел, как автомобиль Scania начал отклоняться при совершении поворота и пытался направить свой автомобиль как можно правее. Водитель Scania старался не вылететь с дороги, но находившийся за рулем грузовика сказал, что он ничего сделать не мог. Он лишь надеялся, что автомобиль сможет проехать, но столкновение оказалось неизбежным. 

Находившиеся в автомобилях люди выбрались самостоятельно.

В ДТП пострадали четыре человека, которые были немедленно доставены в больницу. Водители грузовика и микроавтобуса были трезвые. У всех участников дорожного движения были водительские права. 

Подробности произошедшего выясняются.

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