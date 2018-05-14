Помогите найти бесстыдника! Мужчина вывозит мусор в лес Нарва-Йыэсуу
14 мая 2018 г., 7:47
Горуправа Нарва-Йыэсуу в сотрудничестве с RMK просит помощи в установлении личности мужчины, который вывозит в лес Нарва-Йыэсуу мусор.
"Мужчина может быть из Нарва-Йыэсуу или Нарвы. По этой причине мы просим читателей распространить информацию в обоих городах", - было опубликовано на странице горуправы в Facebook.
В случае, если вы узнаете правонарушителя или его автомобиль (предположительно Toyota C-HR), просьба сообщить специалисту по окружающей среде горуправы Нарва-Йыэсуу Яану Метсисе по телефону 517 3150 или по почте jaan.metsis@narva-jõesuu.ee.