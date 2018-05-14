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  • Переезд в столицу: смогут ли флоридцы спасти серию с "Вашингтоном"?

Переезд в столицу: смогут ли флоридцы спасти серию с "Вашингтоном"?

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ФОТО: Kim Klement / USA TODAY Sports

"Тампа" и "Вашингтон" провели второй матч финальной серии Восточной конференции

Выход в финал конференции раскрепостил команду из столицы США - пока по "Тампе" хоккеисты "Кэпиталз" идут катком. Даже тот факт, что у "Молний" было чуть больше времени на отдых перед финалом, Овечкина с партнерами не смущает - там, где кончаются силы, начинается игра на морально-волевых качествах.

"Кэпс" уже на первой минуте вышли вперед, но до перерыва тройка Пойнт-Кучеров-Стэмкос сумела вывести хозяев вперед - 2:1.

"Вашингтон" в первом перерыве отдохнул, набросал план, как отыграться и во второй двадцатиминутке трижды поразил ворота "Молний". Третий период остался также за "Вашингтоном" - Овечкин и Конноли оформили крупную победу 6:2 и общий счет в серии перед переездом в столицу США стал 2-0 в пользу "Кэпиталз".

Александр Овечкин набрал в этой встрече два очка (1+1), Евгений Кузнецов - три (1+2), Никита Кучеров набрал очко за результативный пас, но завершил встречу с отрицательным показателем полезности "минус 2".

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