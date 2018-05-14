Глава британской контрразведки предрек России участь "изолированного изгоя"

Глава британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер призвал государства Европейского союза к плотному сотрудничеству после завершения процедуры Brexit, чтобы помешать "враждебным попыткам России свергнуть западные демократии", сообщает Newsru.com со ссылкой на агентство Reuters.
Он подчеркнул, что исходящая от Москвы угроза требует не меньшего внимания, чем террористическая деятельность "Исламского государства".
По словам Паркера, Россия сейчас представляет собой враждебно настроенное государство, которое осуществляет "агрессивные и пагубные деяния", используя свои военные и технологические возможности. Он отметил, что химическая атака в Солсбери является ярким примером "вопиющего нарушения Москвой международных норм". Такое поведение, считает глава MI5, превратит Россию в "изолированного изгоя".
Паркер также рассказал, что после событий в Солсбери Россия запустила "беспрецедентную волну дезинформации". "Западу необходимо пролить свет на полуправды и небылицы, порождаемые российской машиной пропаганды", - заявил он.
Часть своего выступления Паркер посвятил террористической угрозе, исходящей с Ближнего Востока. Он сообщил, что британским спецслужбам известно о планах "Исламского государства"* осуществить "более комплексные атаки с ужасающими последствиями". "Современные реалии таковы, что они требуют объединения усилий больше, чем когда-либо", - сказал глава контрразведки.