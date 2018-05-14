Глава британской контрразведки предрек России участь "изолированного изгоя"

Он подчеркнул, что исходящая от Москвы угроза требует не меньшего внимания, чем террористическая деятельность "Исламского государства".

По словам Паркера, Россия сейчас представляет собой враждебно настроенное государство, которое осуществляет "агрессивные и пагубные деяния", используя свои военные и технологические возможности. Он отметил, что химическая атака в Солсбери является ярким примером "вопиющего нарушения Москвой международных норм". Такое поведение, считает глава MI5, превратит Россию в "изолированного изгоя".

Паркер также рассказал, что после событий в Солсбери Россия запустила "беспрецедентную волну дезинформации". "Западу необходимо пролить свет на полуправды и небылицы, порождаемые российской машиной пропаганды", - заявил он.