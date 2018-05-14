Посольство США в Иерусалиме: шаг с опасными последствиями

С 14 мая в здании будет размещаться посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме, о чем свидетельствуют новые дорожные указатели на иврите, арабском и английском языках.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиляи объявил о переносе туда посольства, тем самым выполнив обещание, данное в ходе избирательной кампании. Это решение шло вразрез с устоявшейся политикой Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и подверглось широкой критике. Международное сообщество по-прежнему убеждено в том, что вопрос о статусе Иерусалима должен решаться на посвященных этому израильско-палестинских переговорах.

"Я думаю, это правильно, что США переносят посольство сюда, потому что, в конце концов, это же столица! Спросите любого ребенка, где наша столица, и он ответит: "В Иерусалиме", - говорит Уриэль Беренстайн, прогуливаясь со своей собакой по центру Западного Иерусалима. "Если в будущем будет образовано палестинское государство, и они захотят получить часть Иерусалима, когда-нибудь они подпишут соглашение об этом, но сейчас Иерусалим - это столица Израиля", - добавляет Уриэль.

Вместе с тем, 25-летний израильтянин обеспокоен, что перенос посольства в Иерусалим повлечет за собой новую вспышку напряженности между Израилем и Палестинской автономией. "Безусловно, это вызовет напряженность, можно только надеяться на то, что лидеры обеих сторон сумеют успокоить людей", - говорит молодой человек.

Других жителей страны не особенно беспокоят эти проблемы. "Посольство США, несомненно, должно находиться в Иерусалиме, как и посольства всех остальных стран, потому что Иерусалим - это столица Израиля", - убеждена израильтянка Рена Баба.

"Еще никогда Иерусалим не был настолько разделен"

Первое время в дипломатическом представительстве США в Иерусалиме будет работать только американский посол в Израиле Дэвид Фридман и еще несколько сотрудников. Официальный представитель США отмечает, что полностью переезд посольства завершится спустя несколько лет. Дипломатическое ведомство будет располагаться либо в помещениях прежнего консульства, либо будет построен новый комплекс. Территория посольства находится неподалеку от так называемой "зеленой линии" - демаркационной линии, разделявшей территорию Израиля и Иордании после войны 1948 года.

"Парадоксальным образом, перенос посольства не оказывает прямого влияния на город, но, с другой стороны, он повлечет за собой огромные последствия, - говорит Даниель Зайдман, американо-израильский адвокат и основатель НКО Terrestrial Jerusalem. - Еще никогда Иерусалим не был настолько разделен и нестабилен, а его статус еще никогда так не оспаривался. Переезд американского посольства ничего не изменит. С другой стороны, решение перенести посольство в Иерусалим стало смертным приговором руководящей роли США в политическом урегулировании отношений между Израилем и Палестинской автономией".