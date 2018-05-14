Это вам не Канада: немцы удивили и огорчили Финляндию

Вопрос на миллион: зачем сборная Финляндии обыгрывала канадцев в субботу 5:1, чтобы потом уступить слабым немцам в овертайме?

Видимо, победа над одним из главных фаворитов ЧМ, придала столько уверенности финнам, что подопечных Штурма решили на одном коньке объехать: не получилось. Перебросав почти в два с половиной раза немцев (38 бросков против 15), команда Марьямяки только за три минуты до конца встречи сумела перевести игру в овертайм: Себастьян Ахо сделал счет 2:2. Да, финны открыли счет, но немцы провели матч жизни на этом турнире и вели после второго периода 2:1, но, упустив победу в основное время, добыли ее в добавленное - Маркус Айзеншмидт поставил точку в матче - 3:2.

Лидеры групп А и В, шведы и американцы пропустили от швейцарцев и норвежцев по три шайбы, но сумели в ответ забить пять и девять, соответственно. Американцы в двух матчах с Норвегией и Кореей забросили 22 шайбы, а капитан сборной США, Патрик Кейн набрал в этих играх восемь очков и забрался на первое место зачета "гол+пас".