Армейская воля к победе принесла прямой билет в Европу

Последний тур чемпионата России по футболу расставил окончательно команды по ранжиру турнирной таблицы последнего чемпионата, который носил приставку "Росгосстрах", или как называли его болельщики - "Росгосужас".

Ужасным последний тур получился для двух команд: "Тосно" после кубкового триумфа прогремел в ФНЛ, уступив 0:5 в гостях "Уфе", которая впервые в своей истории получила право участвовать в еврокубках, квалификации Лиги Европы, а московский "Спартак", шедший на втором месте не сумел отыграться в домашнем матче с "Динамо", которое на 35-й минуте усилиями Луценко реализовало пенальти, скинув "Спартак" со второго места, лишив его прямого участия в квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Карреры, заняв третье место, будут пробиваться в групповой этап ЛЧ через сито квалификации.

Второе место, после победы 2:1 над "Анжи", занял московский ЦСКА, армейцы несмотря на все проблемы с составом и финансами смогли в седьмой раз подряд квалифицироваться в групповой раунд ЛЧ.

Баннер фанатов ЦСКА на последнем матче сезона РФПЛ 2017-18. ЦСКА в последнем туре выгрыз себе прямую путевку в группу Лиги Чемпионов ФОТО: Vladimir Fedorenko / Sputnik

Четвертое место и прямую путевку в квалификацию Лиги Европы завоевал "Краснодар", не пустив разгромивший 6:0 "СКА-Энергию" петербургский "Зенит", без отбора в еврокубки.

Вылетают из Премьер-Лиги "Тосно" и "СКА-Энергия", а также Роберто Манчини, контракт с которым "Зенит" разорвал без аннексий и контрибуций: неустойку Манчини платить не будут и сам Манчини не должен "Зениту" ничего.