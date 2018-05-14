Новый теракт в Индонезии попал на видео

Издание публикует запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как к зданию подъезжают два скутера и один из них взрывается.

13 мая семья террористов-смертников из шести человек устроила взрывы в трех христианских церквях. Отец семейства подорвал себя в Пятидесятнической Церкви, его жена и две дочери 12 и 9 лет совершили атаку в Христианской Церкви Индонезии. Сыновья 18 и 12 (по иной информации 17 и 15) лет произвели взрывы в Церкви Девы Марии. Погибли 13 человек, десятки получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Семья, предположительно, входила в местную исламистскую группировку Jemaah Ansharut Daulah (JAD).