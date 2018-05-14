Новый теракт в Индонезии попал на видео

Во втором по величине городе Индонезии Сурабая произошел новый теракт. Об этом сообщает The Jakarta Globe в Twitter.
Взрыв прогремел у полицейского участка. В настоящий момент данные о числе жертв теракта разнятся, передает Lenta.ru.
Издание публикует запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как к зданию подъезжают два скутера и один из них взрывается.
CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.
Стражи порядка увязали сегодняшний взрыв с серией терактов, произошедших в Сурабае накануне. Официальный представитель полицейского управления провинции Восточная Ява Франс Барунг заявил, что экстремисты использовали идентичную бомбу, передает The Jakarta Post.
13 мая семья террористов-смертников из шести человек устроила взрывы в трех христианских церквях. Отец семейства подорвал себя в Пятидесятнической Церкви, его жена и две дочери 12 и 9 лет совершили атаку в Христианской Церкви Индонезии. Сыновья 18 и 12 (по иной информации 17 и 15) лет произвели взрывы в Церкви Девы Марии. Погибли 13 человек, десятки получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Семья, предположительно, входила в местную исламистскую группировку Jemaah Ansharut Daulah (JAD).