Самые дешевые авиарейсы: на Мадейру всего за 238 евро!
14 мая 2018 г., 9:47
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, secrectflying.com и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 86 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Мадейру начиная с 238 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Гватемалу начиная с 487 евро.
Туда-обратно из Риги в Салоники начиная со 120 евро.
Туда-обратно из Хельсинки во Флориду начиная с 297 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Канаду начиная с 274 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Манилу начиная с 395 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Южную Америку начиная с 511 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Кению начиная с 360 евро.
Туда-обратно из Стокгольма в Пуэрто-Рико начиная с 317 евро.