пн, 14.05.2018
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Самые дешевые авиарейсы: на Мадейру всего за 238 евро!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Alena Brozova / PantherMedia / Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, secrectflying.com и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 86 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Мадейру начиная с 238 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Гватемалу начиная с 487 евро.

Туда-обратно из Риги в Салоники начиная со 120 евро. 

Туда-обратно из Хельсинки во Флориду начиная с 297 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Канаду начиная с 274 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Манилу начиная с 395 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Южную Америку начиная с 511 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Кению начиная с 360 евро.

Туда-обратно из Стокгольма в Пуэрто-Рико начиная с 317 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ