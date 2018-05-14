Неужели дождались? Фасад Горхолла очистят от граффити

Предстоит очистить 2850 квадратных метров стены. Чтобы найти исполнителя, был проведен тендер. ПТ "Торбо сервис" взялось выполнить эту работу за 24 840 евро. Использован будет метод влажной пескоструйки.

Работы должны быть завершены к 16 июня. Расходы на них были предусмотрены в бюджете горхолла на текущий год.