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Неужели дождались? Фасад Горхолла очистят от граффити

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Таллиннский горхолл.

ФОТО: Liis Treimann

Сегодня по согласованию с Департаментом охраны памятников  начинается очистка фасадов Таллинского горхолла от граффити.

Предстоит очистить 2850 квадратных метров стены. Чтобы найти исполнителя, был проведен тендер. ПТ "Торбо сервис" взялось выполнить эту работу за 24 840 евро. Использован будет метод влажной пескоструйки.

Работы должны быть завершены к 16 июня. Расходы на них были предусмотрены в бюджете горхолла на текущий год.

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