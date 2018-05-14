Разница в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии прекратила сокращаться

В Эстонии женщины зарабатывают в среднем на 20,9% меньше мужчин. Разница в оплате труда мужчин и женщин в последнее время стабильно сокращалась, но в 2017 году впервые за последние три года она не изменилась, передает Rus.ERR со ссылкой на Департамент статистики.