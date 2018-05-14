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Разница в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии прекратила сокращаться

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Эстонии женщины зарабатывают в среднем на 20,9% меньше мужчин. Разница в оплате труда мужчин и женщин в последнее время стабильно сокращалась, но в 2017 году впервые за последние три года она не изменилась, передает Rus.ERR со ссылкой на Департамент статистики.

В 2017 году в среднем женщины зарабатывали в час на 1,6 евро меньше, чем мужчины - 6,26 евро против 7,91 евро. При этом по сравнению с 2016 годом средняя почасовая брутто-зарплата как у женщин, так и у мужчин выросла на 3,7%.

В 2017 году самый высокий гендерный разрыв в оплате труда наблюдался в финансовой и страховой деятельности - в этих отраслях мужчины зарабатывали на 38,2% больше женщин.

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