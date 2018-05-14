Что делает евродепутат от Эстонии с компенсацией в 4400 евро?

“Я единственный член Европарламента, у которого есть бюро, где работают реальные люди и делают реальную работу”, - заявила Тоом в недавней передаче на радио Äripäev.

Как заметил член Европарламента Ивари Падар, использование компенсаций контролирует финансовая служба, так что просто так взять эти деньги нельзя, поскольку, по его словам, бывали и случаи, когда депутат должен был вернуть эти деньги.

Руководитель бюро Тунне Келама Кадри Копли заметила, что у Келама есть свое бюро в Таллинне с января 2007 года и там организуют мероприятия, связанные с Эстонией. “Яна Тоом подчеркивала, что идею и вдохновение для создания своей конторы она почерпнула у Келама: у которого есть большой опыт в этой сфере”, - отметила Копли.