Футбольных туристов в России ожидают приключения

Уже через месяц в Москве стартует чемпионат мира по футболу - в матче открытия сыграют хозяева, сборная России, и команда Саудовской Аравии. На Мундиале прибывших фанатов ожидают сумасшедшие цены на проживание, строгие условия регистрации пребывания и, как заявляют чины МВД, дружелюбная полиция.
По оценкам международной консультационной фирмы McKinsey на ЧМ, который обошелся России в 1,2 триллиона рублей (около 16 миллиардов евро), туристы из Эстонии, да и не только, должны учесть все известные российские особенности, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
Носи паспорт всегда с собой
В России действует строгое правило регистрации прибывших иностранцев, которое на время ЧМ будет еще более жестким: с 25 мая по 25 июля прибывшие в города, в которых проводятся игры ЧМ, иностранцы должны вместо обычных семи дней отведенных на регистрацию, встать на учет в местом бюро ФМС в течение одного дня, при этом нет разницы, выходной ли это день или рабочий. Тем иностранцам, которые будут останавливаться в гостиницах, проще: обычно работники отелей сами выполняют эту процедуру, однако некоторые гостиницы могут потребовать и дополнительную плату за эту услугу. Впрочем, цена подобной любезности не будет превышать пары десятков евро.
Внимательными стоит быть тем, кто поедет на ЧМ, но остановится в съемных квартирах. С собственником жилья стоит договориться заранее, чтобы он помог с регистрацией. Процедура не особо сложная: просто надо знать места, где иностранцев ставят на учет.
Прибывшему иностранцу будет выдано уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которое необходимо всегда носить с собой вместе с паспортом и выданной на границе миграционной картой: ну а полиция в России очень любит проверять документы и за отсутствие оных может выписать штраф. Штраф, правда, за нарушение миграционных правил в России не особо велик - 2000-5000 рублей (26-66 евро), но может привести к высылке из страны и дальнейшему запрету на въезд.
Счастливым обладателям билетов на ЧМ, которые еще можно приобрести на официальном сайте ФИФА, придется также заложить в бюджет поездки приличную сумму на проживание. Внутренний туризм в России развит слабо, номерной фонд гостиниц в провинции ограничен. Конечно, к ЧМ гостиницы строились, но все равно спрос превышает предложение. Альтернатива - съем квартиры, которую можно арендовать в складчину, но и цены на квартиры улетели в стратосферу: в Москве за ночь требуют 200 евро, есть и квартиры, за которые просят 2000 евро в сутки (в Саранске, например, за убитую хрущевку спрашивают до 90 000 рублей -прим. ред.). Даже в хостелах, в общих номерах, за койко-место просят 100 евро.
В других городах цены варьируются в широком диапазоне, завися от того, какой номерной фонд имеется в этом городе: чем меньше отелей, тем выше цены на квартиры. Пример Петербурга и Калининграда это наглядно демонстрирует: в Северной Пальмире гостиниц много, поэтому там можно найти ночлег за 50 евро в сутки, а в Калининграде, где ситуация с гостиницами не самая лучшая, цена ночлега - как минимум 200 евро в сутки.
На полу лежать запрещено!
Если кто-то из фанатов в целях экономии решит переночевать в аэропорту, то по крайней мере в Москве сия затея не удастся. Непосредственно перед ЧМ в Московской области были приняты новые правила пользования аэропортами, которые, в числе прочего, предусматривают штрафы за сон на полу и креслах залов ожидания аэропорта. В российских аэропортах, впрочем, спать в креслах неудобно - все они оснащены подлокотниками, чтобы пассажиры не лежали на этих креслах.
Подскочили цены и на авиаперевозки, хотя государство и пыталось ограничить аппетиты перевозчиков. Из Таллинна в Москву можно будет добраться в принципе по тем же ценам, что и сейчас, а вот линии сообщения между городами, в которых пройдет ЧМ, подорожали. Если ранее из Москвы в Екатеринбург можно было долететь за 7500 рублей (100 евро), то во время ЧМ цены подскочили до 20000-40000 рублей (270-540 евро),
Зато "Аэрофлот" пообещал российских граждан на игры российской команды доставлять практически бесплатно: при предъявлении билета на матч, например, Россия-Уругвай, билет на самолет Москва-Самара стоит всего пять рублей (шесть евроцентов). Самый дешевый способ добраться в другой город на игру - поезд. РЖД повезет фанатов бесплатно, правда, коммунизм будет только для тех, кто зарегистрируется на специальном сайте: https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule.
Пива на стадионе не продадут
Фанатов не порадует и еще одно обстоятельство: практически все города-организаторы в дни матчей ограничат продажу алкоголя, в том числе, и пива. Каждый город вправе сам решать - устанавливать ли ограничения, к примеру, в паре километров от стадиона, запрещать ли продажу спиртного на целый день во всем городе, а самые радикальные хотят запретить и в день перед матчем. Против запретов выступила компания "Будвайзер", один из спонсоров ЧМ: может случиться так, что и "Будвайзер" нельзя будет купить в день матча.
Запрет на продажу алкоголя продавило МВД, которое полагает, что трезвые фанаты будут спокойнее и справиться с ними будет легче. Но если российские власти пойдут в борьбе с алкоголем до конца, то иностранных фанатов может поджидать еще одна опасность: поддельный алкоголь. Во время запрета в России обязательно всплывет часть предприимчивых граждан, которые будут продавать алкоголь из-под полы. Тут совет только один - ни в коем случае продукцию бутлеггеров не покупать: в лучшем случае это будет просто некачественный алкоголь.
Сама полиция обещает быть дружелюбной: каждому патрулю придан в помощь доброволец, владеющий английским. Однако несмотря на это фанатам надо быть все равно осторожными: иностранцев могут легко обмануть мошенники. Очень осторожным надо быть при пользовании банкоматами. В России довольно распространена такая схема, как "Скимминг" - на клавиши банкомата наклеивается тонкая пленка, с помощью которой можно узнать пин-код банковской карты. Также мошенники могут использовать лже-банкоматы, которые были списаны самими банками, но каким-то образом попали в руки мошенников. Иностранцы же не знают, как именно в России выглядят банкоматы. Простой совет: снимать наличные только в надежных местах - банках, госучреждениях, гостиницах, аэропортах или крупных моллах.