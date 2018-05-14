Футбольных туристов в России ожидают приключения

На полу лежать запрещено!

Если кто-то из фанатов в целях экономии решит переночевать в аэропорту, то по крайней мере в Москве сия затея не удастся. Непосредственно перед ЧМ в Московской области были приняты новые правила пользования аэропортами, которые, в числе прочего, предусматривают штрафы за сон на полу и креслах залов ожидания аэропорта. В российских аэропортах, впрочем, спать в креслах неудобно - все они оснащены подлокотниками, чтобы пассажиры не лежали на этих креслах.

Подскочили цены и на авиаперевозки, хотя государство и пыталось ограничить аппетиты перевозчиков. Из Таллинна в Москву можно будет добраться в принципе по тем же ценам, что и сейчас, а вот линии сообщения между городами, в которых пройдет ЧМ, подорожали. Если ранее из Москвы в Екатеринбург можно было долететь за 7500 рублей (100 евро), то во время ЧМ цены подскочили до 20000-40000 рублей (270-540 евро),

Зато "Аэрофлот" пообещал российских граждан на игры российской команды доставлять практически бесплатно: при предъявлении билета на матч, например, Россия-Уругвай, билет на самолет Москва-Самара стоит всего пять рублей (шесть евроцентов). Самый дешевый способ добраться в другой город на игру - поезд. РЖД повезет фанатов бесплатно, правда, коммунизм будет только для тех, кто зарегистрируется на специальном сайте: https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule.

Пива на стадионе не продадут

Фанатов не порадует и еще одно обстоятельство: практически все города-организаторы в дни матчей ограничат продажу алкоголя, в том числе, и пива. Каждый город вправе сам решать - устанавливать ли ограничения, к примеру, в паре километров от стадиона, запрещать ли продажу спиртного на целый день во всем городе, а самые радикальные хотят запретить и в день перед матчем. Против запретов выступила компания "Будвайзер", один из спонсоров ЧМ: может случиться так, что и "Будвайзер" нельзя будет купить в день матча.

Запрет на продажу алкоголя продавило МВД, которое полагает, что трезвые фанаты будут спокойнее и справиться с ними будет легче. Но если российские власти пойдут в борьбе с алкоголем до конца, то иностранных фанатов может поджидать еще одна опасность: поддельный алкоголь. Во время запрета в России обязательно всплывет часть предприимчивых граждан, которые будут продавать алкоголь из-под полы. Тут совет только один - ни в коем случае продукцию бутлеггеров не покупать: в лучшем случае это будет просто некачественный алкоголь.