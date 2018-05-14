Галерея: в Konsum прибыли спасатели и скорая помощь

К Konsum, находящемуся на улице Валга в Тырва, приехали спасатели и скорая помощь. Выяснилось, что ничего страшного не произошло, и медики уехали спустя несколько минут.

В 7.52 на место происшествия прибыли две спасательные машины и спасатели занялись проветриванием помещений. Пламени или дыма видно не было.