Галерея: в Konsum прибыли спасатели и скорая помощь
14 мая 2018 г., 10:35
В понедельник, 14 мая, в 7.37 в Центр тревоги сообщили о возгорании в магазине Konsum в Тырва, передает Lõuna-Eesti Postimees.
К Konsum, находящемуся на улице Валга в Тырва, приехали спасатели и скорая помощь. Выяснилось, что ничего страшного не произошло, и медики уехали спустя несколько минут.
В 7.52 на место происшествия прибыли две спасательные машины и спасатели занялись проветриванием помещений. Пламени или дыма видно не было.
В 9.13 стало известно, что в магазине пошел дым из розетки. Спасатели проветрили помещения и руководитель магазина вызвал электрика.