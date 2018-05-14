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  • Галерея: в Konsum прибыли спасатели и скорая помощь

Галерея: в Konsum прибыли спасатели и скорая помощь

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В понедельник, 14 мая, в 7.37 в Центр тревоги сообщили о возгорании  в магазине Konsum в Тырва, передает Lõuna-Eesti Postimees.

К Konsum, находящемуся на улице Валга в Тырва, приехали спасатели и скорая помощь. Выяснилось, что ничего страшного не произошло, и медики уехали спустя несколько минут.

В 7.52 на место происшествия прибыли две спасательные машины и спасатели занялись проветриванием помещений. Пламени или дыма видно не было.

В 9.13 стало известно, что в магазине пошел дым из розетки. Спасатели проветрили помещения и руководитель магазина вызвал электрика.

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