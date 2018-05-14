Смерть шахтеров: прокурор требует оштрафовать фирму на 8 миллионов евро

В январе этого года начался судебный процесс, по которому проходили обвиняемыми Enefit Kaevandused AS и два его работника (один из них уже не работает в фирме), пишет Põhjarannik.

Загадочное происшествие случилось на шахте “Эстония” 29 января 2015 года, когда сланцевое предприятие – тогда носившее имя Eesti Energia Kaevandused (ныне Enefit Kaevandused) - сообщило, что в шахте найдены трупы двух шахтеров.

Проходчиков Игоря Санникова (37) и Николая Иванова (38), проработавших на шахте более 15 лет, стали искать, когда по окончании вечерней смены они не поднялись на землю. Их смена началась в 8 утра и закончилась в тот же день в 17.30. Сразу предположили, что они могли погибнуть, надышавшись газа.

Из материалов уголовного дела следует, что причиной смерти стал неизвестный газ или пар. Обвинение было предъявлено предприятию, специалисту по трудовой среде шахты “Эстония” Владимиру Шалашинскому (63) и теперь уже бывшему главному инженеру Игорю Агутину (52).