Голливуд в Таллинне: 75-летний мужчина стрелял из пистолета Макарова в двух охранников

По версии обвинения, 2 июля прошлого года в Пыхья-Таллинне в районе Коплиских линий российский гражданин Александр Якименко совершил попытку покушения на жизнь двух охранников.

Утром 2 июля в Центр тревоги поступило сообщение, что в Копли выстрелили в двух охранников, отправившихся осматривать заброшенный дом на улице Лийнивахе, так как датчики движения подали сигнал.