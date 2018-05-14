Голливуд в Таллинне: 75-летний мужчина стрелял из пистолета Макарова в двух охранников

Харьюский уездный суд начал судебный процесс в отношении мужчины, которого прокуратура обвиняет в том, что в июле прошлого года в Пыхья-Таллинне он покусился на жизнь двух охранников.
По версии обвинения, 2 июля прошлого года в Пыхья-Таллинне в районе Коплиских линий российский гражданин Александр Якименко совершил попытку покушения на жизнь двух охранников.
Утром 2 июля в Центр тревоги поступило сообщение, что в Копли выстрелили в двух охранников, отправившихся осматривать заброшенный дом на улице Лийнивахе, так как датчики движения подали сигнал.
На месте они обнаружили мужчину, который выстрелил в них. Один охранник получил опасные для жизни ранения, но врачам удалось спасти его. Жизнь второго охранника была вне опасности, но его ранения были настолько серьезными, что потребовалась операция.