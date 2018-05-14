пн, 14.05.2018
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Водителям на заметку: в двух уездах Эстонии действуют ограничения движения

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Дорожные работы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eeva Kaun

В Ляэне-Вирумаа в Няпи действует ограничение движения в связи со строительством техносетей и велодорожек. При необходимости проезжая часть будет сужена. Движение также будет ограничено на 26-м километре шоссе Вяйке-Маарья-Вягева в связи со строительством техносетей и ремонтом дороги, передает Virumaa Teataja.

В Ида-Вирумаа на шоссе Йыхви-Васкнарва действует ограничение скорости, и на шоссе Лисаку-Алайыэ одно направление закрыто для движения, а также действует ограничение скорости в связи с ремонтными работами на дороге.

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