Водителям на заметку: в двух уездах Эстонии действуют ограничения движения

В Ляэне-Вирумаа в Няпи действует ограничение движения в связи со строительством техносетей и велодорожек. При необходимости проезжая часть будет сужена. Движение также будет ограничено на 26-м километре шоссе Вяйке-Маарья-Вягева в связи со строительством техносетей и ремонтом дороги, передает Virumaa Teataja.